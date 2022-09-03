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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Bulgaristan'ı 101-87 yenerek 2'de 2 yaptığı grupta ikinci maçların sonuçları şöyle:

Karadağ-Belçika: 76-70

Bulgaristan- Türkiye : 87-101

Gürcistan-İspanya: 64-90

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımO G M A Y Av. Puan
İspanya22-204151534
Türkiye22-173155184
Karadağ21114414223
Belçika211149152-33
Gürcistan2-2140169-292
Bulgaristan2-2174215-412

Üçüncü maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Bulgaristan-Karadağ

17.15 İspanya-Belçika

20.00 Türkiye-Gürcistan

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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