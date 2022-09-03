2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya)Gürcistan: McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5İspanya:... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Gatis Salins (Letonya) Gürcistan : McFadden 6, Andronikashvili 13, Mamukelashvili 10, Bitadze, Shermadini 10, Burjanadze 6, Tsintsadze, Sanadze 9, Jintcharadze 2, Bekauri, Berishvili 3, Bokolishvili 5 İspanya: Brown 5, Parra 8, Arostegui 9, Willy Hernangomez 14, Juancho Hernangomez 9, Jaime Fernandez 2, Rudy Fernandez 8, Diaz 8, Pradilla 12, Garuba, Brizuela 7, Saiz 8 1. Periyot: 16-18 Devre: 31-40 3. Periyot: 47-71 Beş faulle çıkan: 32.22 Pradilla (İspanya) 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, ikinci maçında Gürcistan'ı 90-64 yendi. Şampiyonadaki ilk maçında Bulgaristan'ı yenen İspanya, grupta 2'de 2 yaptı. Gürcistan ise Belçika'nın ardından İspanya'ya da yenilerek oynadığı 2 maçı da kaybetti. İspanya yarın üçüncü maçında Belçika, Gürcistan ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Gürcistan Polonya Letonya İtalya Spor Haberler

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