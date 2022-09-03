2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Karadağ: Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, VuceljicBelçika: Lecomte 10, de Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Beniamino Manuel Attard (İtalya) Karadağ : Perry 19, Popovic 5, Radovic 6, Radoncic, Dubljevic 21, Drobnjak 5, Mihailovic 14, Simonovic 6, Nikolic, Vuceljic Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 6, Vanwijn 8, Bako 4, Obasohan 25, Gillet 6, Mwena 2, Tumba 6, Tabu, Libert 3 1. Periyot: 17-14 Devre: 37-32 3. Periyot: 68-50 Beş faulle çıkanlar: 31.53 Mihailovic, 38.15 Dubljevic ( Karadağ ) 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, ikinci maçında Belçika'yı 76-70 yendi. Şampiyonadaki ilk maçında Türkiye'ye yenilen Karadağ, grupta ilk galibiyetini elde etti. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden Belçika ise ilk yenilgisini yaşadı. Karadağ gruptaki üçüncü maçını yarın Bulgaristan, Belçika da İspanya ile yapacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Letonya Karadağ Ukrayna İtalya Spor Haberler

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