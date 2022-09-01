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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bosna Hersek- Macaristan : 95-85

Slovenya-Litvanya: 92-85

Fransa-Almanya: 63-76

İkinci maçlar

B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

15.30 Almanya-Bosna Hersek

18.45 Litvanya-Fransa

21.30 Macaristan-Slovenya

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Macaristan Slovenya Almanya Spor Haberler

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