2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. Almanya'nın Köln şehrinde oynanan B Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Bosna Hersek, Slovenya ve Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı. Alınan sonuçlar şöyle: Bosna Hersek- Macaristan : 95-85 Slovenya-Litvanya: 92-85 Fransa-Almanya: 63-76 İkinci maçlar B Grubu'nda ikinci maçlar, 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle: 15.30 Almanya-Bosna Hersek 18.45 Litvanya-Fransa 21.30 Macaristan-Slovenya Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Macaristan Slovenya Almanya Spor Haberler

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