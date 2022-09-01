2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:

İspanya-Bulgaristan: 114-87

Türkiye-Karadağ: 72-68

Belçika-Gürcistan: 79-76

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y P İspanya 1 1 - 114 87 2 Türkiye 1 1 - 72 68 2 Belçika 1 1 - 79 76 2 Gürcistan 1 - 1 76 79 1 Karadağ 1 - 1 68 72 1 Bulgaristan 1 - 1 87 114 1

İkinci maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

17.15 Bulgaristan-Türkiye

20.00 Gürcistan-İspanya

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