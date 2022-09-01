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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı'nın Karadağ'ı 72-68 yendiği grupta ilk maçların sonuçları şöyle:

İspanya-Bulgaristan: 114-87

Türkiye-Karadağ: 72-68

Belçika-Gürcistan: 79-76

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMAYP
İspanya11-114872
Türkiye11-72682
Belçika11-79762
Gürcistan1-176791
Karadağ1-168721
Bulgaristan1-1871141

İkinci maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü oynanacak ikinci maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

17.15 Bulgaristan-Türkiye

20.00 Gürcistan-İspanya

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Milli Takım basketbol Spor Haberler

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