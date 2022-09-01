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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Belçika : Lecomte 10, de Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14

Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze 14, Shermadini 4, Sanadze 5, Burjanadze 6, Jintcharadze 4, Andronikashvili 5, Bekauri

1. Periyot: 16-11

Devre: 38-32

3. Periyot: 58-51

Normal süre: 70-70

Beş faulle çıkan: 39.05 Mwena ( Belçika )

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Belçika, normal süresi 70-70 berabere biten maçta Gürcistan'ı 79-76 yendi.

Gürcistan, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü İspanya ile yapacak. Belçika ise ikinci maçında aynı gün Karadağ ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Ukrayna Polonya Belçika Spor Haberler

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