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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)Türkiye: Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 4, Larkin 18, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu 9, Yiğitcan Saybir 1Karadağ: Perry...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Oskars Lucis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)

Türkiye: Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 15, Furkan Korkmaz 9, Alperen Şengün 12, Sertaç Şanlı 4, Larkin 18, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu 9, Yiğitcan Saybir 1

Karadağ: Perry 8, Popovic 7, Radovic 8, Radoncic 4, Nikolic, Dubljevic 18, Simonovic 13, Vuceljic 4, Mihailovic 6, Drobnjak, Ilic

1. Periyot: 14-18

Devre: 41-31

3. Periyot: 53-51

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yendi.

İki takımın da sert savunmayla başladığı maçta A Milli Takım, 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Ay-yıldızlı takım Alperen Şengün ve Cedi Osman ile skor üretirken, pota altını iyi kullanan Karadağ Popovic ve Vuceljic'in basketleriyle ilk periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Alperen Şengün, üç sayı çizgisinin gerisinden de Melih Mahmutoğlu ile sayı bulan A Milli Takım, 15. dakikada 26-25 öne geçti. Shane Larkin'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle iyi bir tempo yakalayan milli takım, soyunma odasına 41-31 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Karadağ, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen A Milli Takım karşısında yakaladığı 8-0'lık seriyle 24. dakikada farkı 2 sayıya (41-39) indirdi. Ay-yıldızlı takımın hücumdaki kötü oyununu sürdürdüğü mücadelede Karadağ, Dubljevic ile etkili oldu ve 27. dakikada 47-44 öne geçti. Shane Larkin'in basketleriyle tekrar toparlanan milli takım, son çeyreğe de 53-51 önde girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketler bulurken, A Milli Takım son 5 dakikaya 61-60 önde girdi. Karadağ, Dubljevic ile üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle 37. dakikaya girilirken 5 sayılık (61-66) fark yakaladı. Ay-yıldızlı takım, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün basketleriyle oyunu dengelemeye çalışırken, son dakikaya 68-67 Karadağ'ın üstünlüğüyle girildi. Bitime 23 saniye kala Furkan Korkmaz'ın zor basketiyle 69-68 öne geçen A Milli Takım, rakibinin sonraki hücumunu başarılı bir şekilde savuşturdu. Ay-yıldızlı takım, son saniyede Furkan Korkmaz'ın uzaktan attığı üç sayılık basketle müsabakayı 72-68 kazandı ve şampiyonaya galibiyetle başladı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacak. Karadağ ise ikinci maçında aynı gün Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Melih Mahmutoğlu Furkan Korkmaz Sertaç Şanlı Cedi Osman Spor Haberler

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