2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda son kontroller yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda, ilk yarış öncesi son kontroller yapıldı.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için ilçeye gelen sporcuların yelkenlilerinin standartlara uygunluğu, görevlilerce yapılan kontrollerle belirlendi.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) iş birliğiyle, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinin ev sahipliğindeki organizasyonda resmi kayıtlarını yaptıran sporcular, antrenman amaçlı denize açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca da desteklenen etkinlikte sporcular, antrenörleriyle son hazırlıklarını gözden geçirdi.

Şampiyonanın yapılacağı İçmeler mevkisindeki tesiste binanın duvarına, farklı ülkelerden sporcular eşliğinde şampiyona anısına resim çizildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Tayfun Erey, AA muhabirine, 20 Haziran'dan itibaren sporcuların Bodrum'a gelmeye başladığını söyledi.

Organizasyona kayıt yaptıran 62 ülkeden 55'inin geldiğini ifade eden Erey, "Kesin kayıtlar yarın tamamlandıktan sonra katılan ülke ve sporcu sayısı da belirlenmiş olacak." dedi.

Tayland'da 2017'de yapılan şampiyonaya 281 sporcunun katıldığını anlatan Erey, Bodrum'a bundan fazla sporcunun gelmesi durumunda en yüksek katılımlı Optimist Dünya Şampiyonası olacağını kaydetti.

Açılış töreni yarın yapılacak şampiyonanın ilk yarışı 29 Haziran'da başlayacak.