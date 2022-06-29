2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

AA - Osman Uras - Spor
 - Güncelleme:
2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, ilk yarışın başlama işaretini Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.

61 ülkeden 276 sporcunun katıldığı yarışlar dört grupta yapılıyor. İlk günde her grup 8 yarış yaptı.

İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki yarışlar, şampiyonaya iyi başlangıç yapmak isteyen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yelkencilerin birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu.

Şampiyonanın ödül töreni 6 Temmuz'da yapılacak.

AA / Osman Uras - Spor

Türkiye Bodrum Muğla Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title