2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başladı. Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından düzenlenen şampiyonada, ilk yarışın başlama işaretini Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi. 61 ülkeden 276 sporcunun katıldığı yarışlar dört grupta yapılıyor. İlk günde her grup 8 yarış yaptı. İçmeler açıklarında kurulan parkurdaki yarışlar, şampiyonaya iyi başlangıç yapmak isteyen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yelkencilerin birbiri ve dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu. Şampiyonanın ödül töreni 6 Temmuz'da yapılacak. AA / Osman Uras - Spor Türkiye Bodrum Muğla Spor Haberler

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