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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü gününde 6 grupta 12 müsabaka oynandı.

Grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 12 takımın yanı sıra üçüncü sıradaki en iyi 4 ekip, son 16 turuna yükseldi.

Ampute Futbol Dünya Kupası'nın dördüncü gününde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Türkiye-Haiti: 1-1

Fransa-Liberya: 0-5

B Grubu:

Meksika-Japonya: 0-2

Kolombiya-Almanya: 3-0

C Grubu:

ABD-Endonezya: 5-0

İngiltere-Arjantin: 2-3

D Grubu:

İran-Fas: 0-0

Brezilya-İrlanda: 4-0

E Grubu:

Polonya-İspanya: 3-0

Özbekistan-Tanzanya: 0-2

F Grubu:

Angola-İtalya: 7-0

Uruguay-Irak: 2-3

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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