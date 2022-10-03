2022 Ampute Futbol Dünya Kupası Spor Haberleri Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Haiti ile karşı karşıya geldi. Berabere tamamlanan karşılaşmada milli takımın tek golünü 23. dakikada Kemal Güleş kaydetti. Bu sonuçla milli takım, grubu 7 puanla ikinci sırada tamamladı. Aynı puanı bulunan Haiti de averajla zirvede yer aldı. Müsabakayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile eşi ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da takip etti. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Türkiye Futbol Haiti Spor Haberler

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