TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni yapıldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Başkan Büyükekşi, iyi örneklerin topluma yayılmasını sağlamak için Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturduklarını aktararak, "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltebilmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü oluşturmaya gayreti içinde çalışıyoruz. Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda göstermeye, hissetmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden fair play ruhunun sahada, tribünlerde, televizyonlarda, radyolarda ve tüm dijital mecralarda yaşanmasını istiyoruz. Futbol tarihimizde fair play ruhunu taşıyan çok önemli örneklerimiz var. Lefter, Metin Oktay, Süleyman Seba, Can Bartu, Özhan Canaydın, Özkan Sümer bunlardan sadece bazıları. Bu isimler Türk futboluna ve gönüllerimize isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Hepsinin bir ortak paydası fair play ruhuna sahip olmaları, bu konuda saha içi ve dışında herkese örnek olmaları" diye konuştu.

Mehmet Büyükekşi, ana gayelerinin Türk futbolunun marka değerini yükseltmek olduğuna değinerek, "Fair play'in ön planda olduğu bir futbol iklimini oluşturmak, onu narin bir çiçek gibi yeşertmemiz gerekiyor. İşte bunun için küfür ve şiddet, kötü tezahürat, kaos oluşturacak açıklamaları duymak istemiyoruz. Başta tribünler olmak üzere televizyonlarda, sosyal medyada bunların olmaması en büyük dileğimiz. Tüm futbolseverleri, kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik direktörlerimizi, oyuncularımızı, basın mensuplarını kötü tezahürat, küfür ve şiddete karşı bizimle omuz omuza olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, fair play ruhuna aykırı hareketlere caydırıcı cezalar vereceklerini belirterek, "Herkesi tatlı dilli olmaya davet ediyoruz. Kötü dil tekrarlandığı takdirde bu cezalar artarak uygulanacak. Bu konuda kararlıyız. Futbol insanları bir arada tutan en büyük güç. Sevgi insanları bağlayan en büyük duygu" şeklinde konuştu.

Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü: Beşiktaş

Fair Play Kurulu Özel Ödülleri:

Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel, Gökhan Zan ve Atiba Hutchinson - İSTANBUL