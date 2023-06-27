2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları sona erdi

İzmir'de düzenlenen şampiyonada küçük kızlar ve midi erkekler müsabakaları yapıldı. Küçük kızlarda Eczacıbaşı birinci olurken, midi erkeklerde Halkbank birinci oldu. Diğer kategorilerde ise VakıfBank, ES Voleybol, Arkas Spor ve ES Voleybol birincilikleri elde etti.