Üye Girişi
Haberler
2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları sona erdi

2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları sona erdi

Spor Haberleri

İzmir'de düzenlenen şampiyonada küçük kızlar ve midi erkekler müsabakaları yapıldı. Küçük kızlarda Eczacıbaşı birinci olurken, midi erkeklerde Halkbank birinci oldu. Diğer kategorilerde ise VakıfBank, ES Voleybol, Arkas Spor ve ES Voleybol birincilikleri elde etti.

İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları, küçük kızlar ve midi erkekler müsabakalarıyla sona erdi.

Fuar İzmir'de ilki 17-22 Mayıs'ta oynanan şampiyonalarda dün küçük kızlar ve midi erkeklerde final mücadeleleri gerçekleştirildi.

Küçük kızlarda ilk 3 sıra Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Galatasaray'dan oluştu. Halkbank'ın birinciliği elde ettiği midi erkeklerde İstanbul Okyanus Koleji ikinci, Ziraat Bankası ise üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonalarda diğer kategorilerde ilk 3'ler şöyle oluşmuştu:

Yıldız kızlar: 1. VakıfBank, 2. Eczacıbaşı, 3. Karayolları.

Midi kızlar: 1. VakıfBank, 2. ES Voleybol, 3. Galatasaray.

Yıldız erkekler: 1. Arkas Spor, 2. TVF Spor Lisesi, 3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor.

Küçük erkekler: 1. ES Voleybol, 2. Fenerbahçe, 3. Ziraat Bankası.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

voleybol Türkiye İzmir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title