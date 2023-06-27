2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları sona erdi
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İzmir'de düzenlenen şampiyonada küçük kızlar ve midi erkekler müsabakaları yapıldı. Küçük kızlarda Eczacıbaşı birinci olurken, midi erkeklerde Halkbank birinci oldu. Diğer kategorilerde ise VakıfBank, ES Voleybol, Arkas Spor ve ES Voleybol birincilikleri elde etti.
İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları, küçük kızlar ve midi erkekler müsabakalarıyla sona erdi.
Fuar İzmir'de ilki 17-22 Mayıs'ta oynanan şampiyonalarda dün küçük kızlar ve midi erkeklerde final mücadeleleri gerçekleştirildi.
Küçük kızlarda ilk 3 sıra Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Galatasaray'dan oluştu. Halkbank'ın birinciliği elde ettiği midi erkeklerde İstanbul Okyanus Koleji ikinci, Ziraat Bankası ise üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonalarda diğer kategorilerde ilk 3'ler şöyle oluşmuştu:
Yıldız kızlar: 1. VakıfBank, 2. Eczacıbaşı, 3. Karayolları.
Midi kızlar: 1. VakıfBank, 2. ES Voleybol, 3. Galatasaray.
Yıldız erkekler: 1. Arkas Spor, 2. TVF Spor Lisesi, 3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor.
Küçük erkekler: 1. ES Voleybol, 2. Fenerbahçe, 3. Ziraat Bankası.