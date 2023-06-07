2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği Demirci'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Demirci ilçesinde 4 açık tenis kortta başlayan müsabakalara, Adana, Antalya, Bitlis, İzmir, İstanbul, Düzce, Mersin, Gaziantep, Siirt, Ordu, Artvin, Şırnak, Tunceli ve Trabzon okullarından 35 kız, 55 erkek sporcu yer alıyor.

Demirci Tenis Kortları'nda düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından maçlar başladı.

Açılış seremonisine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Müsabakalar, 11 Haziran'da sona erecek.

Açılış seremonisinde konuşan Demirci Kaymakamı Adem Kaya, "Geçen hafta ülkemizin birçok ilinden gelen genç sporcularımızı ilçemizde ağırlamış, güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmıştık. Bu hafta da yıldız sporcularımızı ağırlıyoruz. Kaymakamlık, Belediye, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 7/24 çocuklarımızın yanındayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle İlçemize güzel tesisler kazandırdık. İlçemize böyle önemli turnuvalar veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki buradan nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Tüm sporcularımıza ve hocalarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de şehirde tenis şöleni yaşandığını ifade ederek, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim" dedi. - MANİSA