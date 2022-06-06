2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde aşka geldi
Haberler.com - Ecem Altan - Spor
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Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör ile sevgilisi Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor. Denizde aşka gelen çift, birbirini öpücüklere boğarak objektiflere takıldı.
Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonsporlu Batuhan Kör, 3 aydır aşk yaşıyor. İlişkileri şampiyonluk kutlamalarında ortaya çıkan ikili, havaların ısınmasıyla soluğu Çeşme'de aldı.
ÖPMELERE DOYAMADILAR
Posta'da yer alan habere göre; çift, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Görüntülendiklerinden habersiz bir şekilde sarılıp, birbirlerini öpmeye doyamayan çift, bir süre yüzdükten sonra jet skiye bindi. Yarım saat jet ski ile dolaşan aşıklar, daha sonra el ele tutuşarak localarına gittiler.