2020 ABD Açık şampiyonu Thiem, Kovid-19'a yakalandı

2020 ABD Açık şampiyonu tenisçi Dominic Thiem, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakatlık sonrası dokuz aydan uzun bir süre sonra oynadığı ilk maçından sonra yaptırdığı testinin pozitif çıktığını bildirdi.

28 yaşındaki Avusturyalı tenisçi, bilek ve elinden yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı ve en son geçen haziran ayında yarışmıştı.