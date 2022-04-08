2019 sezonundan Man City’nin Liverpool galibiyeti - Haberler

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2019 sezonundan Man City’nin Liverpool galibiyeti

Dugout - Spor
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Ocak 2019'da Etihad Stadyum’unda oynanan bu önemli maçta Manchester City Agüero ve Sane’nin golleriyle Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşırken, Liverpool’a da sezonun tek mağlubiyetini tattırmıştı.

Ocak 2019'da Etihad Stadyum'unda oynanan bu önemli maçta Manchester City Agüero ve Sane'nin golleriyle Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşırken, Liverpool'a da sezonun tek mağlubiyetini tattırmıştı.

Dugout / Spor

Premier Lig, Manchester, Liverpool, Ocak, Spor, Haberler

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