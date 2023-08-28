2000 doğumlu Cuma Menize, Sarıyer ile sözleşme imzaladı
Transfer döneminin gözde isimlerinden olan orta saha oyuncusu Cuma Menize, Sarıyer ile sözleşme imzaladı. Bucaspor altyapısında yetişen Menize, son 3 sezonda 88 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Menize, Sarıyer'e transfer olmanın mutluluğunu dile getirerek, bu sezon şampiyonluk yaşayıp üst liglere transfer olmayı hedeflediğini belirtti.
Transfer döneminin gözde isimlerinden 2000 doğumlu orta saha oyuncusu Cuma Menize, Sarıyer ile sözleşme imzaladı.
Bucaspor altyapısında yetişip profesyonel olan orta saha oyuncusu Cuma Menize, Bucaspor forması ile son 3 sezonda 88 maça çıkıp 7 gol atma başarısı gösterdi. Cuma Menize, TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübüne attığı imza sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum, hedefim bu sene burada şampiyonluk yaşayıp üst liglere transfer olmaktır. Bütün takım arkadaşlarım gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL