20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İsveç'i Yenerek Lider Oldu

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İsveç'i Yenerek Lider Oldu
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında İsveç'i 75-67 yenerek grubunu lider tamamladı. Milliler, ilk yarıda öne geçerek üstün bir performans sergiledi.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, C Grubu'ndaki son maçında İsveç'i 75-67 mağlup etti ve grubunu 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Elif İstanbulluoğlu, Işık Su Güven, Ceren Akpınar, Azra Erçelik ve Feray Laiç beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 43-31 önde bitirdi.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda Işık Su Güven 11 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 4 top çalma, 2 blok ve Feray Laiç 8 sayı, 4 ribaund, 1 asist, 2 top çalmalık perfomans gösterdi. İsveç'de ise Tilda Trygger 16 sayı kaydetti.

Millilerin son 16 turundaki rakibi Çekya-Polonya maçının ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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