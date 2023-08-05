20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Portekiz'e mağlup oldu

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında Portekiz'e 63-54 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyonda 5-8 klasman maçında Portekiz'le karşılaştı. İlk yarıyı 32-18 geride kapatan milli takım maçı da 63-54'lük skorla kaybetti. Türkiye, 7.'lik maçında yarın TSİ 13.00'te İsrail'le karşılaşacak.