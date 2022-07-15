20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı'nda üç Kovid-19 vakası
AA - Emrah Oktay - Spor
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı'nda üç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı'nda üç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda bugün Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak millilerde gerçekleştirilen testler sonucunda üç oyuncuya Kovid-19 teşhisi konuldu.
İsmi açıklanmayan üç basketbolcu, bugün TSİ 15.15'te başlayacak müsabakada forma giyemeyecek.
AA / Emrah Oktay - Spor