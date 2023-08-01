20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Letonya'ya Yenildi
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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya'ya 67-56 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milliler, maçı kaybederek grup maçlarını 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamladı.
20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya'ya 67-56 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk yarısını 36-26 geride kapatan milliler, maçı da 67-56 kaybetti.
Grup maçlarını 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamlayan milli takımın son 16 turundaki rakibi, diğer karşılaşmaların sonucuna göre belli olacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor