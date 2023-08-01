20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Letonya'ya Yenildi

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya'ya 67-56 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre milliler, maçı kaybederek grup maçlarını 1 galibiyet, 2 yenilgiyle tamamladı.