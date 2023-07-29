20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı İtalya'ya mağlup oldu

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 71-54 yenildi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Litvanya'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçına başkent Vilnius'taki Jeep Arena'da çıktı. İtalya karşısında ilk yarıyı 30-26 geride kapatan Türkiye, müsabakayı 71-54 kaybetti. Millilerde Selin Gül 14, Berfin Sertoğlu 13 ve Ceren Akpınar 11 sayı kaydetti. İtalya'da ise Matilde Villa 21 sayıyla oynadı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da Belçika ile karşılaşacak.