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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Spor Haberleri

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Polonya'yı 70-63 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli takım, çeyrek finalde 4 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Polonya'yı 70-63 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk yarısını 39-37 geride tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan milliler maçı 70-63 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Milli takım, çeyrek finalde 4 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

basketbol Polonya Spor Haberler

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