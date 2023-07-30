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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Belçika'yı Mağlup Etti

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20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti. Türkiye, son çeyrekte skoru lehine çevirerek mücadeleyi kazandı.

20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 61-57 mağlup etti.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan mücadelenin ilk periyodunu 20-14 önde tamamlayan Belçika, devreye 37-25 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği de 45-39 geride tamamlayan Türkiye, son çeyrekte skoru lehine çevirdi ve mücadeleyi 61-57 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte, Berfin Sertoğlu 24, Selin Gül 15, Elif İstanbulluoğlu 10, Deniz Torgut 7 ve Ayşe Yılmaz 5 sayıyla oynadı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

basketbol Belçika Spor Haberler

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