20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nda kaptan Beren Yeşilırmak, U20 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde Polonya'yı yenerek finale yükselmek ve finalde de rakiplerini mağlup edip Avrupa şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

U20 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabını namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükselen 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nda kaptan Beren Yeşilırmak, Polonya maçı öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu internet sitesine açıklamalarda bulundu. Grubu lider tamamladıkları için mutlu olduklarını aktaran Yeşilırmak, "Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasının sistemi bizim alışık olmadığımız bir sistem ama grup etabını çok güzel şekilde geçirip lider olarak tamamladık. Çok mutluyuz. Yarı final için de heyecanlıyız. Rakibimizle bu sezon ilk kez karşı karşıya geleceğiz. Rakibimizi geçerek finale yükselmek ve şampiyon olmayı çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Polonya yarı final karşılaşması yarın saat 16.30'da oynanacak. - İSTANBUL