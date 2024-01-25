20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde 2 galibiyet alan milli takım, yarı finale çıkmayı başardı.
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde ikide iki yaparak adını yarı finale yazdırdı.
Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında Kosova'yı 3-0 mağlup ederek grubunu namağlup lider tamamladı. Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takım ile karşılaşacak.
Salon: TVF Beştepe
Kosova: Neziri, Krasniqi, Begaj, Gashi, Voci, Shala, Geci (L) (Millaku, Hoxhoviti (L), Binxhija, Hakolli, Durmishi)
Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Bianka İlayda, Begüm, Helin (L) (Defne Devrim, Bilge, Eylül, Defne Başyolcu, Ece, Nisan Barut)
Setler: 9-25, 14-25, 9-25
Süre: 53 dakika - İSTANBUL