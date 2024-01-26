Üye Girişi
Haberler

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Finale Yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finale yükseldi. Milliler, yarın Sırbistan ile finalde karşılaşacak.

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Salon: TVF Beştepe

Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Defne Başyolcu, Eylül, Begüm, İlayda Naz (L) (Beren, Bianka İlayda, Bilge, Nisan Barut)

Yunanistan: Priniotaki, Dimitriou, Zafeiriou, Nanou, Karagianni, Tikmanidou, Bitsaktsi (L) (Drempela, Katsali, Zeimpeki, Dagre, Margaritopoulou)

Setler: 25-13, 25-13, 25-14

Süre: 58 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Türkiye Avrupa Şampiyonası Maç Sonucu Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? 21 Ocak hangi burçtur? 21 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? Oğlak mı Kova mı? 21 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 21 Ocak burç özellikleri neler 20 Ocak hangi burç? 20 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 20 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 20 Ocak burç özellikleri neler? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler 19 Ocak hangi burçtur? 19 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 19 Ocak günü doğumlular hangi burçtur? 19 Ocak burç özellikleri neler? 17 Ocak hangi burçtur? 17 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 17 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 17 Ocak burç özellikleri neler? 16 Ocak hangi burçtur? 16 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 16 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 16 Ocak burç özellikleri neler? 14 Ocak hangi burçtur? 14 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 14 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 14 Ocak burç özellikleri neler? 13 Ocak hangi burçtur? 13 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 13 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 13 Ocak burç özellikleri neler? 12 Ocak hangi burçtur? 12 Ocak'ta doğanlar hangi burca aittir? 12 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 12 Ocak burç özellikleri neler? Evlilik yıldönümü sözleri ve mesajları | Evlilik teklifi sözleri, evlilik sözleri nelerdir? Evlilik ile ilgili sözler, kısa ve uzun evlilik sözleri! 10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta doğanlar hangi burçtur? 10 Ocak günü hangi burç kadını ve erkeği? 10 Ocak burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title