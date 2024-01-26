20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Finale Yükseldi

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi yarı finalinde Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler, yarın finalde saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde şampiyon olan ülke, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Salon: TVF Beştepe

Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Defne Başyolcu, Eylül, Begüm, İlayda Naz (L) (Beren, Bianka İlayda, Bilge, Nisan Barut)

Yunanistan: Priniotaki, Dimitriou, Zafeiriou, Nanou, Karagianni, Tikmanidou, Bitsaktsi (L) (Drempela, Katsali, Zeimpeki, Dagre, Margaritopoulou)

Setler: 25-13, 25-13, 25-14

Süre: 58 dakika - İSTANBUL