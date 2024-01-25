20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Yunanistan ile yarı finalde karşılaşacak

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan Bölgesi 1. tur yarı finalinde rakibi Yunanistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Kosova'yı 9-25, 14-25, 9-25'lik setlerle 3-0 mağlup edip, ikide iki yaparak adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde yarın saat 19.00'da B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Yunanistan ile karşılaşacak.

Turnuvada yarınki yarı final maçları programı şöyle;

16.00 Sırbistan-Romanya

19.00 Türkiye-Yunanistan