20 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 20 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı, takım halinde üçüncü oldu. Milli takım, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 126 puan topladı.

20 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milliler, 126 puan toplayarak üçüncü sırayı aldı.

Takım halinde 190 puan toplayan Ukrayna, Avrupa şampiyonu olurken, ikinci sırada yer alan Macaristan 128 puan elde etti. Milli takım ise 126 puanla takım halinde üçüncü oldu.

Milli takımda 55 kiloda Tuba Demir altın, 50 kiloda Zerda Demir gümüş, 57 kiloda Şevval Çayır, 59 kiloda Sevim Akbaş ve 62 kiloda Selvi İlyasoğlu bronz madalya kazandı.