20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan'a 35-27 mağlup oldu.

20 Yaş Altı Hentbol Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'ndaki ilk maçında Gürcistan'a 35-27 mağlup oldu.

Bulgaristan'ın Varna kenti Palace of Culture And Sport Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-16 Gürcistan ekibi önde geçerken, Gürcistan karşılaşmayı da 35-27 kazandı.

EHF Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B klasman ilk ayak maçlarında Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Gürcistan ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Şampiyona maçları sonunda gruplarını lider bitiren takımlar EHF Avrupa Şampiyonası'nda A klasmanına yükselecek.

Türkiye, organizasyonda yarın saat 15.00'te Hollanda ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Bulgaristan Gürcistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title