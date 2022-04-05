20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek
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20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.
20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da düzenlenecek CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta sahne alacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 7-9 Nisan tarihlerinde Torun kentinde düzenlenecek organizasyonun B Grubu'nda Polonya, İspanya ve Ukrayna mücadele edecek.
Milli takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta grubunu ilk sırada tamamlaması halinde 17-25 Eylül tarihlerinde İtalya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde edecek.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
7 Nisan Perşembe: TSİ 16.00 İspanya-Türkiye
8 Nisan Cuma: TSİ 16.00 Türkiye-Ukrayna
9 Nisan Cumartesi: TSİ 19.00 Türkiye-Polonya
20 Yaş Altı Erkek Milli Takımının sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
|ADI SOYADI
|POZİSYONU
|1
|Hilmi Şahin
|Pasör
|2
|Ünal Ergün
|Pasör
|3
|Berk Dilmenler
|Pasör Çaprazı
|4
|Doğan Karakoç
|Pasör Çaprazı
|5
|Yiğit Savaş Kaplan
|Orta Oyuncu
|6
|Özgür Karababa
|Orta Oyuncu
|7
|Mert Cuci
|Orta Oyuncu
|8
|Gökçen Yüksel
|Smaçör
|9
|Aykut Gedik
|Smaçör
|10
|Selman Ateş
|Smaçör
|11
|Alper Ayar
|Smaçör
|12
|Muhammed Aray
|Libero
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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