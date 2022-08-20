20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Spor Haberleri Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek, Alman Deni Nakaev ile karşılaştı. Milli sporcu rakibine 7-4 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Bulgaristan Spor Haberler

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