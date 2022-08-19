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20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası

Spor Haberleri

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda 55 kiloda Tuba Demir, 59 kiloda Ebru Dağbaşı ve 68 kiloda Nesrin Baş bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlar sıralamasında ise 5'inci oldu.

Öte yandan 77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek yarı final müsabakasında Moldovalı Alexandrin Gutu'yu 9-0 yenerek finale çıktı. Milli sporcu altın madalya için yarın Alman Deni Nakaev ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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