20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı. Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli güreşçiler 3 bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar mindere çıktı. Tuba Demir, 55 kiloda Hint rakibi Manju Manju'yu 13-2, Ebru Dağbaşı, 59 kiloda Hint rakibi Bhagyashree Hanumant Fand'ı 3-1, Nesrin Baş da 68 kiloda Hint rakibi Arju Arju'yu 6-4 yenerek bronz kazandı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Bulgaristan Spor Haberler

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