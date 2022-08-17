20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Spor Haberleri Serbest Stil Erkek Güreş Milli Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Serbest Stil Erkek Güreş Milli Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam eden şampiyonada 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak, gümüş madalya alırken 86 kiloda İsmail Küçüksolak ile 125 kiloda Adil Mısırcı bronz madalya elde etti. Şampiyonada serbest stil takım sıralamasında Türkiye 6'ıncı olurken İran birinci, ABD ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı. Spor AA / Musa Samur Dünya Şampiyonası Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.