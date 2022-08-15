20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı. Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak, İranlı Amirali Hamid Azarpıra'yı 6-4 yenerek adını finale yazdırdı. 79 kiloda mücadele veren Bekir Talip Öveç ise çeyrek finalde İranlı Sobhan Hooshang Yari'ye mağlup oldu. Milli sporcu repesaj müsabakasında ABD'li Brayden Thompson ile karşılaşacak. Spor AA / Fatih Gazioğlu Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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