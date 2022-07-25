20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na iyi başladı 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman mücadelelerinde ilk iki maçını galibiyetle tamamladı. 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman mücadelelerinde ilk iki maçını galibiyetle tamamladı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk maçında Güney Afrika'yı 8-2 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada da Bosna Hersek'i 6-4 mağlup etti. Milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında bu akşam TSİ 21.30'da Avustralya'yla karşılaşacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor Dünya Şampiyonası Sonora Spor Haberler

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