Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası

Spor Haberleri

20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-0 yenildi.

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'a 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler final maçında Bulgaristan'a 25-21, 25-22 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Organizasyondaki ilk maçında Kosova'yı, ikinci karşılaşmada da Arnavutluk'u 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yenilgisiz finale yükselmişti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title