20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası
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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz finale yükseldi.
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yenilgisiz finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler yarı final maçında Sırbistan'ı 25-21, 25-14, 20-25 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Organizasyondaki ilk maçında Kosova'yı, ikinci karşılaşmada da Arnavutluk'u 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, finalde Bulgaristan ile Balkan şampiyonluğu için mücadele edecek.
Final karşılaşması, bugün TSİ 18.30'da oynanacak.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor