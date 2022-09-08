20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası Spor Haberleri 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler ikinci maçında Arnavutluk'u 25-14, 25-15 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. A Grubu'ndaki iki maçını da kazanan milliler, yarı finalde yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe voleybol Türkiye Spor Haberler

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