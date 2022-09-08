20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası Spor Haberleri Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı. Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-14, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 21.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Musa Samur voleybol Türkiye Kosova Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.