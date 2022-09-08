20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası
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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı.
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-14, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Milliler, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 21.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor