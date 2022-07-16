20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Denizli'de başladı

Denizli'de 52'incisi düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, ilk gün müsabakalarla gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlar öncesinde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, burada tüm sporcuların uygun ortamda kendi performanslarını en üst seviyede gösterme noktasında gayret sarf edeceklerini söyledi.

Sporculara başarılar dileyen Zolan, "İnşallah spor yaparak hem sağlığımızı hem birliğimizi hem de dayanışmamızı en üst seviyeye çıkarmayı temenni ediyorum. Denizli olarak da ev sahipliği yapmanın mutluluğuna erdik. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş ise, sporcuları Denizli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yeni bir Balkan şampiyonası için Denizli'deyiz. Bize bu desteklerini veren başta başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleriyle burada güzel bir organizasyonu yapacağız. Umarım burada en güzel derecelerini yaparak ayrılırlar. Dünya Avrupa baraj derecelerine geçmiş olarak Denizli'de güzel bir hatıra bırakmış olurlar."

Balkan Atletizm Genel Sekreteri Galia Puhaleva da, yarışmalara katılan herekse başarılar diledi.

Yarışların ilk gününde, tüm branşlarda müsabakalar yapıldı.

Bazı branşlarda kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlarda sporcular daha iyi derece elde etmek için ter döktü.

Yarın sona erecek müsabakalar sonunda, Türkiye'yi temsil edecek milli takım da belirlenecek.

17 ülkeden 265 sporcunun katıldığı organizasyonda ay-yıldızlı 82 milli atlet de mücadele ederken 42 dalda madalya dağıtılacak.