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20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

AA - Fatih Çakmak - Spor
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20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'da, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Torun Arena'da oynanan maçtan 25-23, 25-22, 24-26, 25-16'lık setlerle rakibine yenildi.

Milli takım, yarın aynı salonda gruptaki ikinci maçında TSİ 16.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

voleybol, Polonya, İspanya, Milli, Spor, Haberler

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