20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın İtalya'da başlıyor 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Başkent Roma'da 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, 30 sıklette müsabakalar yapılacak. Grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacak organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar: Grekoromen: 55 kilo Emre Mutlu, 60 kilo Mert İlbas, 63 kilo Azat Sarıyar, 67 kilo Onur Yurtada, 72 kilo Ömercan Doğan, 77 kilo Yüksel Sarıçiçek, 82 kilo Samet Yaldıran, 87 kilo Furkan Taş, 97 kilo Oktay Demir, 130 kilo Talip Çiftçi Serbest stil: 57 kilo Ahmet Karavuş, 61 kilo Abdullah Toprak, 65 kilo Mehmet Çelik, 70 kilo Mevlüt Özdemir, 74 kilo Muhammed Hamit Özmuş, 79 kilo Hakan Satılmış, 86 kilo Fatih Altunbaş, 92 kilo Atilla Kağan Aydın, 97 kilo Mücahit Çelik,125 kilo Adil Mısırcı Kadınlar: 50 kilo Şevval Çayır, 53 kilo Emine Çakmak, 55 kilo Tuba Demir, 57 kilo Melda Dernekçi, 59 kilo Ebru Dağbaşı, 62 kilo Elmas Çelik, 65 kilo Derya Nur Karaduman, 68 kilo Nesrin Baş, 72 kilo Nazar Batır, 76 kilo Melisa Sarıtaç. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor İtalya Roma Spor Haberler

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