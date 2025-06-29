20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'da Başlıyor

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30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın Caorle şehrinde düzenlenecek olan şampiyona, erkekler ve kadınlar için toplam 30 sıklette madalya mücadelesine sahne olacak.

20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde yer alan Caorle'deki organizasyon, erkekler grekoromen, serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Her sıklette yer alacak milli sporcular, madalya kazanmak için mindere çıkacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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