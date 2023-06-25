20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası İspanya'da başlıyor

Santiago de Compostela kentinde düzenlenecek organizasyon bir hafta sürecek. Şampiyona grekoromen ve erkekler serbest stil ile kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.