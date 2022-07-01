İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada, Kadın Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından 151 puanla Avrupa ikincisi olmayı başardı.

20 yaş altı kadın güreşçilerde madalya kazanan sporcular şöyle:

50 kilo: Şevval Çayır (Altın)

68 kilo: Nesrin Baş (Altın)

55 kilo: Tuba Demir (Gümüş)

59 kilo: Ebru Dağbaşı (Gümüş)

72 kilo: Nazar Batır (Gümüş)

57 kilo: Melda Dernekçi (Bronz)

Kadınlarda Takım Sıralaması

1. Ukrayna: 169 puan

2. Türkiye: 151 puan

3. Almanya: 117 puan