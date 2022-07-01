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20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik finale çıktı.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Mücahit Çelik finale çıktı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Mücahit Çelik yarı finalde Gürcistanlı Luka Khutchya'yı (17-6) yenerek, finalde Ukraynalı İvan Prymachenko'nun rakibi oldu.

Öte yandan, organizasyonda serbest stilde bugün yapılan eleme müsabakalarının ardından 57 kiloda Ahmet Karavuş ve 65 kiloda da Mehmet Çelik yarı finalde rakiplerine yenildi.

Ahmet Karavuş ile Mehmet Çelik yarın bronz madalya mücadelesi için mindere çıkacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Mücahit Çelik İtalya Spor Haberler

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