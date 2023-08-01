Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ağustos tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek olan 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 38 sporcu temsil edecek. TAF Başkanı Fatih Çintimar, güçlü bir kadroyla organizasyona katılacaklarını belirtti ve tarihi bir başarı hedeflediklerini söyledi.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ağustos tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 38 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, tarihin en güçlü kadrolarından biriyle organizasyona katılacaklarını vurguladı.

Tarihi bir başarı elde etmek istediklerini belirten Çintimar, "Kadronun önemli bir bölümü Avrupa'da farklı yarışmalarda kürsü gören atletlerden oluşuyor. Genç ama yarışma deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. İnşallah orada bugüne kadarki en yüksek madalya sayımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular ise şunlar:

Abdulkerim İran, Ali Peker, Alişan Alphan, Atilla Göktuğ Taşdelen, Ayça Fidanoğlu, Ayetullah Demir, Caner Can Tunçtan, Cuma Özcan, Dilan Çukurçam, Dilek Koçak, Diyar Ergüven, Eda Nur Tulum, Edibe Yağız, Elif Nur Özbey, Emine Ceylan, Emre Çiftçi, Erdem Tilki, Esmanur Yılmaz, Furkan Mutlu, Hakkı Burak Yılmaz, Halil Sade, Hayrettin Yıldız, Hilal Mutlu, Hira Öztoprak, Hüseyin Mutlu Korkmaz, Kadriye Dilek Durmuş, Kıyasettin Kara, Merve Karakaya, Mikail Dere, Muhammet Hanifi Zengin, Mustafa Çinpolat, Mustafa Efe Kuru, Orçun Ünalan, Ozan Bayram, Ömer Faruk Bozdağ, Tülin Ek, Utku Göler, Yunus Ege Altınay.